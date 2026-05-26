×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENA KELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa’da okullarda istismar skandalı

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Okul İstismarı#Çocuk Koruma
Fransa’da okullarda istismar skandalı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2026 07:00

FRANSA son haftalarda devlet okullarındaki çocuk istismarı iddialarıyla sarsılıyor. İlk olarak 2025’teki bir suç duyurusuyla başlayan istismar ve kötü muamele iddiaları, son dönemde çığ gibi büyüyen şikâyetler ve başsavcılığın harekete geçmesiyle ülke gündeminin merkezine oturdu.

Haberin Devamı

Başkent Paris’te okul sonrası programlarda görev yapan çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında 20 Mayıs’ta yeni gözaltı dalgası düzenlendi. Çocuk koruma biriminin operasyonunda 16 kişi gözaltına alınırken şüpheliler hakkında “tecavüz”, “cinsel saldırı” ve “şiddet” suçlamaları yöneltildi. Paris Başsavcılığı, başkentte 84 anaokulu, yaklaşık 20 ilkokul ve 10 kreşte soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Paris Belediyesi yıl başından bu yana 78 çalışanı görevden uzaklaştırdı. Bunların 31’i hakkında cinsel şiddet şüphesi bulunuyor.

Fransa’da okullarda istismar skandalı

Geçen yıl kendisinin de çocukken okulda istismara uğradığını açıklayan Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, skandalın münferit olmadığını ve sistematik bir sorun boyutuna ulaştığını söyleyerek, kentte eğitim sistemi için 20 milyon Euro’luk reform planı duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Okul İstismarı#Çocuk Koruma

BAKMADAN GEÇME!