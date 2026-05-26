Fransa’da okullarda istismar skandalı

Başkent Paris’te okul sonrası programlarda görev yapan çalışanlara yönelik soruşturma kapsamında 20 Mayıs’ta yeni gözaltı dalgası düzenlendi. Çocuk koruma biriminin operasyonunda 16 kişi gözaltına alınırken şüpheliler hakkında “tecavüz”, “cinsel saldırı” ve “şiddet” suçlamaları yöneltildi. Paris Başsavcılığı, başkentte 84 anaokulu, yaklaşık 20 ilkokul ve 10 kreşte soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Paris Belediyesi yıl başından bu yana 78 çalışanı görevden uzaklaştırdı. Bunların 31’i hakkında cinsel şiddet şüphesi bulunuyor.

Geçen yıl kendisinin de çocukken okulda istismara uğradığını açıklayan Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire, skandalın münferit olmadığını ve sistematik bir sorun boyutuna ulaştığını söyleyerek, kentte eğitim sistemi için 20 milyon Euro’luk reform planı duyurdu.