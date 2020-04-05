Fransa'da Okullar Ne Zaman Tatil Oluyor? Okul Tatili Ne Zaman Başlıyor? (2020)

Fransa'da Okullar Ne Zaman Tatil Oluyor?

Fransa'da şehirler üç ayrı bölge üzerinden ayrılmış şekilde yer almaktadır. Bunlar genelde A ve B ile C olarak 3 farklı grup şeklinde bilinmektedir. Her grup içerisinde Fransa'da yer alan farklı şehir bulunmaktadır. Böylece sömestr ile bahar tatilleri konusunda bölgeye bağlı olarak değişik tarihler ortaya çıkar. Ancak söz konusu yaz tatili olduğu zaman Türkiye'deki aynı prosedür işler. Yani yaz tatili Fransa'nın bütün farklı şehirlerinde aynı tarihte başlar ve aynı tarihte biter. 2020 yılı için ise Fransa'da okulları ne zaman tatil olduğu konusunda tarihler belli oldu.

Okul Tatili Ne Zaman Başlıyor? (2020)

- 03.07.2020 tarihi itibariyle cuma günü okullar kapanıyor. 06.07.2020 tarihi ile beraber yese pazartesi günü resmi olarak yaz tatili başlamaktadır.

- 28.08.2020 tarihine kadar Fransa'da yaz tatili devam etmektedir. 31.08.2020 tarihi itibariyle ise pazartesi günü okullar başlıyor.

Fransa'daki eğitim sistemi Türkiye'deki eğitim sistemine bağlı olarak farklılık göstermektedir. O yüzden buna paralel olarak okul tatilleri de değişkenlik yaratıyor. Yani genel olarak Fransa'da yaz tatili yaklaşık olarak 1 ay kadar sürmektedir.

Fransa'daki Okul Tatilleri Nasıl İşliyor?

Fransa'da şehirler 3 ayda bölge kapsamında yer almaktadır. A, B ve C bölgeleri kapsamında yer alan şehirler için özellikle sömestr ve bahar tatilleri eyalete bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ancak yaz tatili ise bütün bölgeler ve şehirler için aynı tarih ile başlamak suretiyle yine aynı tarihte son bulur.

Fransa'da sömestr ve bahar tatilleri bölge bölge değişkenlik göstermektedir. Ancak yaz tatili ile yılbaşı ise aynı Türkiye'de olduğu gibi aynı tarihlerde başlamakta ve son bulmaktadır. Fransa'da ikamet eden gurbetçiler Türkiye'ye gelebilmek için, aynı zamanda planlarını gerçekleştirebilmek adına Fransa'daki okulların yaz tatili tarihlerini merak ediyor.