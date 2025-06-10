Fransa'da okulda bıçaklı saldırı! Macron'dan ilk açıklama

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AFP haber ajansında yer alan bilgilere göre, okuldaki bir çanta araması sırasında öğretmen yardımcısı ile tartışan lise öğrencisi kadına bıçakla saldırdı.

AFP’ye konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak, 31 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini doğruladı. Saldırgan öğrenci olay sonrası gözaltına alındı.



MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki "anlamsız şiddet dalgasını" kınadı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşım yapan Macron, “Çocuklarımızı korurken, bir öğretmen yardımcısı anlamsız bir şiddet dalgasının kurbanı oldu ve hayatını kaybetti. Ulus yas tutuyor ve hükümet, suç oranını azaltmak için seferber olmuş durumda” ifadelerini kullandı.