×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa'da okulda bıçaklı saldırı! Macron'dan ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Okulda Bıçaklı Saldırı#Macron
Fransada okulda bıçaklı saldırı Macrondan ilk açıklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 13:41

Fransa'nın doğusundaki bir okulda, bir öğrenci tarafından bıçaklanan öğretmen yardımcısı, aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti. AFP’ye konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak, 31 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Haberin Devamı

AFP haber ajansında yer alan bilgilere göre, okuldaki bir çanta araması sırasında öğretmen yardımcısı ile tartışan lise öğrencisi kadına bıçakla saldırdı.

AFP’ye konuşan soruşturmaya yakın bir kaynak, 31 yaşındaki kadının yaşamını yitirdiğini doğruladı. Saldırgan öğrenci olay sonrası gözaltına alındı.

MACRON'DAN AÇIKLAMA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ardından yaptığı açıklamada, ülkedeki "anlamsız şiddet dalgasını" kınadı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşım yapan Macron, “Çocuklarımızı korurken, bir öğretmen yardımcısı anlamsız bir şiddet dalgasının kurbanı oldu ve hayatını kaybetti. Ulus yas tutuyor ve hükümet, suç oranını azaltmak için seferber olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınAvusturyada okulda dehşet En az 10 ölüAvusturya'da okulda dehşet! En az 10 ölüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Okulda Bıçaklı Saldırı#Macron

BAKMADAN GEÇME!