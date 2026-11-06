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Fransa’da öğrenciler yine sokaklarda

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#Fransa Protestoları#Eğitim Sistemi Sorunları#Öğrenci Gösterileri
Fransa’da öğrenciler yine sokaklarda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 07:00

FRANSA’da eğitim sistemindeki sorunlar ve okullardaki personel yetersizliği nedeniyle eylül ayında başlayan başlayan öğrenci protestoları, hayat pahalılığı, kamu hizmetlerinin yetersizliği ve ücretlerin artırılması talepleriyle ülke çapında dün sendikaların çağrısıyla düzenlenen ülke çapındaki grev ve gösterilerle birleşti.

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Fransa’nın Nancy kentinde lise öğrencileri çeşitli okulların önünde eylem düzenledi. Başkent Paris’in yanı sıra Lycee Varoquaux, Lycee Poincare ve Lycee Jeanne d’Arc çevresindeki gösterilerde öğrenciler yolları kapatırken bazı çöp konteynerleri ateşe verildi. Polis, bölgede güvenlik önlemleri aldı. Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde devam eden protesto yürüyüşlerine dün saat 17.00 itibarıyla yaklaşık 600 bin kişinin katıldığını açıkladı. Çalışanların, öğrencilerin ve emeklilerin katıldığı eylemlerde artan yaşam maliyetleri, satın alma gücündeki düşüş ve eğitim kurumları ile kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği protesto edildi.

Gösteriler, toplu ulaşım ve demir yolu seferlerinde aksamalara, Eyfel Kulesi’nin ziyaretçilere kapatılmasına ve bazı okullarda eğitimin durmasına yol açtı.

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#Fransa Protestoları#Eğitim Sistemi Sorunları#Öğrenci Gösterileri

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