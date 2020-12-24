Fransa’da öfkeli koca dehşeti

Fransa’nın Clermont-Ferrand kenti yakınlarında aile içi şiddet ihbarı üzerine kırsaldaki bir eve giden jandarmalara ateş açıldı. Daha önce çocuğunun velayetiyle ilgili sorunlar yaşadığı belirlenen, kısa bir askeri geçmişi olan 48 yaşındaki Frederic Limole’ün olay yerine farklı zamanlarda gelen jandarma ekiplerine açtığı ateş sonucu üç jandarma öldü, bir jandarma yaralandı. Limole, evi de ateşe verdi. Clermont-Ferrand Cumhuriyet Savcısı Eric Maillaud, saldırganın dünyanın sonunun geldiğine inandığını, aşırı düzeyde Katolik olduğunu ve atış müsabakalarına katıldığını söyledi.

YÜZLERCE KOVAN

Bölgede yüzlerce mermi kovanı bulunduğunu belirten ve “Gerçek bir savaş sahnesi” ifadelerini kullanan Maillaud, olay yerinden kaçan Limole’ün 1.5 kilometre uzakta, bir ağaca çarpan aracının yakınında ölü olarak bulunduğunu söyledi. Limole’ün elinde Glock marka tabanca ile bulunduğunu, intihar ettiğinin düşünüldüğünü kaydeden Maillaud, üzerinden dört bıçak çıkan saldırganın susturucu düzenekli, yarı otomatik saldırı tüfeği AR-15’e de sahip olduğunu vurguladı.

MACRON’DAN ÖVGÜ

Koronavirüs tedavisi süren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından konuya ilişkin, “Güvenlik güçlerimiz bizi korumak için hayatlarını riske atıyor. Onlar bizim kahramanlarımız” mesajını paylaştı. Yaşamını yitiren jandarmaların Arno Mavel (21), Remi Dupuis (37) ve Cyrille Morel (45) olduğu açıklandı.