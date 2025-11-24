×
HABERLER

Fransa'da Müslümanlarla ilgili ankete dava

Güncelleme Tarihi:

Fransada Müslümanlarla ilgili ankete dava
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 14:03

Fransa'da 3 Müslüman kuruluş, Müslümanlarla ilgili yapılan bir anket hakkında şikayetçi oldu.

Loiret, Aube ve Bouches-du-Rhone Müslüman Din İşleri İl Konseyleri, avukatları aracılığıyla, anket şirketi Ifop'un "Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" konulu anketiyle ilgili savcılığa şikayet dilekçesi sundu.

Fransız avukatlar Raphael Kempf ve Romain Ruiz tarafından dilekçeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anketin, kamuoyu yoklaması anketlerinin yayımlanmasına ilişkin 19 Temmuz 1977 tarihli kanundaki "tarafsızlık" ilkesini ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu ankette katılımcılara polemik yaratmak için sorular yöneltildiği ve anketin "kamusal alana nefret zehrini saçtığı" değerlendirmesine yer verildi.

FRANSIZLAR ARASINDA İSLAMOFOBİ YÜZDE 75 ARTTI

Fransa İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Müslüman karşıtı (İslamofobi) vakaların bir önceki yıla göre yüzde 75 arttığı hatırlatılan açıklamada, birçok aşırı sağcı medya organı tarafından kullanılan bu anketin Fransa'daki Müslümanlara ve ülkenin eşitlik ve kardeşlik ilkelerine yönelik bir "hakaret" teşkil ettiği savunuldu.

Ifop'un 18 Kasım tarihli söz konusu anketinin yayımlanmasının ardından, Fransa İslam Konseyi (CFCM) de ülkedeki Müslüman vatandaşlarla ilgili yapılan anketlerin "araçsallaştırılmasına" tepki göstermişti.

