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Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı

#Fransa#MÜSLÜMAN#Saldırı
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı

Fransa’nın Toulouse kentinde, dün Müslümanlara ait bir cenaze evinin de içerisinde bulunduğu dükkanların yer aldığı merkezin önüne iç organları çıkarılmış domuz kafası ile derisi bırakıldı.

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Fransa’da Toulouse kentinde, Müslümanlara yönelik yeni bir çirkin saldırı gerçekleştirildi. Dün, iç organları çıkarılmış yabani domuz kafası ve derisi Müslümanlara ait içinde cenaze evinin de bulunduğu dükkanların olduğu bir merkezin önüne bırakıldı. Cenaze evinin işletmecisi Djamel Sekkak, 6 yıl önce yerleştiği bölgede 3’uncu kez saldırıya uğradığını açıkladı. Polise şikayette bulunan Sekkak, "Buraya 6 yıl önce taşındım ve bu üçüncü kez saldırıya uğruyorum. 2 yıl önce vitrinimi kırılmışlardı ve 5 veya 6 kez de çizdiler” açıklamasında bulundu. Aynı zamanda eğitimci ve futbol antrenörü olan Sekkak, çocukları için endişelendiğini ve Fransa'da Müslümanların durumunun her geçen gün daha kötü olduğunu sözlerine ekledi. Sekkak "Ne yapmamızı istiyorlar? En çok kızlarım için endişeleniyorum. Burada doğdular, onlara olumlu bir eğitim vermeye çalışıyoruz, ilerlemelerini söylüyoruz. Hatta okullarını birincilikle bitirdiler” ifadelerini kullandı.

Saldırının Müslümanlara yönelik olduğunu dile getiren Bölgesel Müslüman Konseyi Sözcüsü Abdellatif Mellouki ise, "Kabul edilemez, açıkça Müslüman karşıtı ve hedef alınmış bir hareket. İnsanları bu şekilde davranmaya neyin itebileceğini anlamıyorum. İyi entegre olmuş, kimseye zarar vermek istemeyen insanlar için bu gerçekten karmaşık" açıklamasında bulundu.

Öte yandan 30 Ocak’ta ülkenin güneybatısındaki Lot-et-Garonne bölgesinde, helal market-kasap ırkçı saldırıya uğramıştı. Saldırganlar 500 metrekarelik marketi ateşe vererek, 2 gamalı haç çizmişti. Savcılık "din, ırk ve etnik köken" değerlerine saldırıdan soruşturma başlatmıştı.

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#Fransa#MÜSLÜMAN#Saldırı

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