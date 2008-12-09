Fransa'da Müslüman mezarlığına saldırı

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SALDIRI BÖYLE YAPILDI

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy de, Belçika sınırında bulunan Lille kentindeki askeri mezarlıkta Müslüman mezarlarına yapılan saldırıyı “iğrenç ırkçı saldırı” olarak değerlendirdi.

Sarkozy: Nefretle kınıyorum

Yaklaşık 500 mezar taşının üzerinin çizilerek veya karalanarak tahrip edilmesi dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Sarkozy, saldırıyı “büyük bir nefretle” kınadığını belirtti.

Yüzden fazla mezar taşının üzerinin çizilerek veya karalanarak tahrip edildiği bildirildi. Fransa adına savaşan Müslümanlara ait mezarlık, daha önce de iki kez kimliği belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğramıştı.



18 Nisan 2007'deki saldırıda 52, bu yıl 6 Nisanda yapılan saldırıda da 148 mezar taşı tahrip edilmişti. Müslüman askerlerin mezarlarına yapılan saldırılar Fransa'da büyük tepki uyandırırken, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, saldırının faillerinin mutlaka yakalanarak yargıya teslim edileceği sözünü vermişti.



1925 yılında kurulan mezarlıkta, Birinci Dünya Savaşında ölen yaklaşık 40 bin askerin mezarı bulunuyor. Savaşta hayatını kaybeden Müslüman Fransız askerler için ayrılan bölümde ise 576 mezar bulunuyor.

