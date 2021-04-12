Fransa'da Müslüman gazeteciye ölüm tehdidi: 'Ensene kurşun sıkarız'

Fransa'da yaşayan Müslüman gazeteci Nadiya Lazzouni, ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Kişisel Twitter ve Instagram hesabı üzerinde aldığı tehdit mektuplarını yayınlayan Lazzouni, koruma talep etti.

El yazısıyla kaleme alınan isimsiz mektupta, "Bu ölüm tehditlerine karşı bir şey yapacak mısınız?" ifadelerini kullandı.'nin 'ensesine kurşun sıkmak' ile tehdit edildiği görüldü.

Tehdit mektubunun adresine bırakıldığının altını çizen söyleyen gazeteci, paylaşımında Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u etiketleyerek ve bu kişilerden yardım istedi.

Fransız gazeteci mesajında "Bu ölüm tehditlerine karşı bir şey yapacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Gazeteciye gönderilen tehdit mektubunda ölüm tehditlerinin yanı sıra nefret söylemleri de yer aldı.

"Çeneni kapat ve defol. (Başındaki) çaputun kalsın, daha iyi hedef alırız.", "Fransa'yı tanımıyorsun ama Fransızları tanıyacaksın." ifadelerinin yer aldığı mektupta Müslümanların çoğunlukla yaşadığı banliyölere yönelik tehditler savruldu.

Diğer yandan Bakan Schiappa da konuya ilişkin Twitter üzerinden, "hiçbir farklı görüşün cinsiyetçi ve ırkçı olan söz konusu tehditleri haklı çıkarmayacağını" belirtti.

Tehdit ve hakaretleri kınadığını aktaran Schiappa, Lazzouni'ye şikayette bulunması durumunda yargının kayıtsız kalamayacağını kaydetti.

Aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda gazeteci sosyal medyadan Lazzouni'ye desteklerini paylaştı.

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