Fransa'da mücadelenin sembolü: Gisèle Pelicot! Kocasının eve çağırdığı 80 erkek tarafından istismar edildi

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Fransa’nın Avignon kentinde görülen davada hakim Roger Arata, onlarca erkeğin karısına cinsel istismarda bulunmasını teşvik eden Dominique Pelicot’un hasta olduğu için duruşmaya gelemediğini söyledi, bu sırada mağdur Gisèle Pelicot görülür şekilde bir duygu belirtisi göstermedi.



Annesi Gisèle Pelicot’un yanında oturan 45 yaşındaki kızı Caroline ise duygularını gizleyemedi. BBC'ye göre Caroline da babası tarafından uyuşturulduğuna inanıyor.

Mahkeme salonunda bulunan 18 sanık, duruşmayı cam bir bölümün arkasından takip etti. Erkeklerin çoğu yüzlerini bir şekilde gizlemeye çalışmıştı, birkaçı ise maske takmıyordu.



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Kocasının uyuşturucu verdiği kadın, yıllarca, bilinçsiz haldeyken, eşinin aile evine soktuğu onlarca erkek tarafından cinsel istismara uğradı.Kocasının bu korkunç olayı filme aldığını ise dört yıl önce bir polisten öğrendi.

Fransız yasaları sanıklara, kimliklerini gizleyebilme konusunda bir miktar hak tanıyor.Ancak Gisèle Pelicot yasaların ona tanıdığı gizlilik hakkını reddetti ve bunun yerine birçok Fransız kadın için bir “meydan okuma sembolü” olmayı seçti.

Yerel bir aktivist olan Blandine Deverlanges, “Büyük bir cesaret, onur ve insanlık gösterdi. Tüm dünyanın önüne çıkarak konuşmayı seçmesi Fransız kadınları için büyük bir armağandı. Onun büyük yıkım yaşadığını söylüyorlardı ama yaptığı çok ilham vericiydi” dedi.

Deverlanges ve diğer aktivistler, Avignon duvarlarını sloganlarla boyadılar. Bu sloganlardan birinde, “Sıradan adamlar. Korkunç suçlar.” yazıyordu.



Kimlikleri tespit edilen 51 erkekten bir kısmı mahkemedeydi

SUÇLANAN ERKEKLERİN İSİMLERİ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Mahkeme belgelerine göre Dominique Pelicot eve çağırdığı adamları internet üzerinden buluyordu.Polisin, çekilen görüntüleri inceleyerek tespit ettiği 50 kişi gözaltına alınmış durumda. Ancak henüz isimleri ve kimlikleri belirlenemeyen 30 şüpheli serbest.

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Suçlanan erkeklerin isimleri yakın zamanda sosyal medyada yayıldı. Bu kişilerden bazıları, ailelerinin, çocuklarının sokakta ve okulda tacize uğradığını savunarak mahkemeye şikayette bulundu. BBC'ye konuşan mahalle sakinleri endişeli olduklarını dile getirdiler.



25 yaşındaki Océane Martin “Kime güveneceğinizi bilemiyorsunuz. Yakında bu köyden taşınacağım için mutluyum” dedi.



Isabelle Liversain isimli sakin ise “80 kişiden 30'unun hala yakalanmadığını biliyoruz. Bu gerilim yaratıyor çünkü insanlar komşularına güvenip güvenemeyeceklerini bilmiyorlar. Kendinize soruyorsunuz, o 30 kişiden biri mi? Komşunuz kapalı kapılar ardında ne yapıyor?" ifadelerini kullandı.

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Belediyenin 74 yaşındaki başkanı Louis Bonnet ise tacizcilerin çoğunun başka köylerden geldiğini savunarak, bölge halkının yaşadığı ruh halini görmezden gelmeye çalıştı.Louis Bonnet, Gisèle Pelicot’in yaşadığı tecrübeyi de küçümseyen ifadeler kullandı.



İddialara göre, 71 yaşındaki Dominique Pelicot, eşi Gisele P.’ye yönelik ağır cinsel suçlar nedeniyle yargılanıyor. Ülkeyi şoke eden davada sanık, eşi üzerinde on yılı aşkın bir süre boyunca sistematik bir şekilde cinsel saldırıda bulunmak ve onlarca erkeği de bu saldırılara katılmaları için organize etmekle suçlanıyor.

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Dava içeriğine göre Pelicot eşini defalarca uyuşturarak bilincini kaybetmesini sağladı ve internet üzerinden tanımadığı erkeklerle iletişime geçerek onları evine davet etti. Bu erkekler, kadına cinsel saldırıda bulundu. Soruşturma kapsamında polis, 72 farklı erkeğin en az 92 tecavüz vakasına karıştığını tespit etti. Bu kişilerden 50’si kimlikleri belirlenerek sanıkla birlikte yargılanıyor.