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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 19:02,Son Güncelleme:

Fransa’da 'maske takın' diyen iş yeri sahibine saldırdılar

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Fransa’da 'maske takın' diyen iş yeri sahibine saldırdılar
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Fransa’da bir çamaşırhaneye giren dört kişilik çete, kendilerine maske takmalarını söyleyen çamaşırhane sahibi Augustin M’i (44) beyzbol sopasıyla dövdü. 

Fransa’da bir çamaşırhaneye giren dört kişilik çete, kendilerine maske takmalarını söyleyen çamaşırhane sahibi Augustin M’i (44) beyzbol sopasıyla dövdü. 

Saldırı, başkent Paris'in kuzeyindeki bir kasaba olan Soisy-sous-Montmorency'de meydana geldi. Augustin M içeri giren bir kişiye maske takması konusunda uyarı yapınca, sözlü tartışma çıktı. Sözlü bir tartışmadan sonra sinirlenen kişi, dışarı çıkıp üç arkadaşını da çağırdı. Ellerinde beyzbol sopasıyla Augustin M’e saldıran çete, zavallı adamı hastanelik etti.

Augustin M, saldırı sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis çete üyelerinin yakalanması için soruşturma başlattı.

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