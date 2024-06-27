Fransa'da mahkeme, Beşşar Esed için çıkarılan tutuklama emrini onayladı

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Paris Temyiz Mahkemesinin yazılı açıklamasında, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (Pnat) tarafından yapılan ve "Esed’in yargı dokunulmazlığına sahip olması" nedeniyle hakkında çıkarılan tutuklama emrinin geçersiz ilan edilmesini talep eden iptal başvurusunun reddedildiği ve tutuklama emrinin onaylandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, "kimyasal silah kullanım yasağının, emredici bir norm olarak uluslararası hukukun bir parçası olduğu ve bu suçların rejimin liderinin resmi görevleri arasında görülemeyeceği" kanısına varıldığı bildirilen açıklamada, "Suriye'nin Esed'i bu suçlardan yargılamayacağı, rejim liderinin kişisel dokunulmazlığından feragat etmeyeceği" ve Beşşar Esed hakkında Fransa'da çıkarılan tutuklama emrinin geçerli olduğu belirtildi.

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Açıklamada ayrıca, davanın tetkik hakimlerine iade edileceği ve gerekmesi halinde savcılığın Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmak için 5 gün süresi bulunduğu aktarıldı.

Mahkeme, Kasım 2023'te, Esed'i 2013'teki Doğu Guta kimyasal saldırılarında insanlığa karşı suç ve savaş suçuna ortaklık etmekle suçlamış ve Esed hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Hakkında tutuklama emri çıkarılanlar arasında Esed'in yanı sıra kardeşi Suriye ordusu Dördüncü Tümen Komutanı Mahir Esed ve rejim generali de bulunuyor.

Paris'teki mahkeme, 2013 kimyasal saldırılarına ilişkin soruşturmasını 2021'de açmıştı.

DOĞU GUTA KATLİAMI



Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silaha başvurarak 1400'ün üzerinde sivili öldürmüştü.

Doğu Guta, 2018'de de Suriye yönetiminin en sıkı ablukayı uyguladığı, neredeyse tüm silahları kullandığı bölge haline gelmişti.

Bölgedeki muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları mecburi anlaşma neticesinde Nisan 2018'de Doğu Guta'yı boşaltmak zorunda kalmıştı.