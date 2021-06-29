Fransa’da Macron ve Le Pen kaybetti

FRANSA’da ikinci turu düzenlenen bölgesel seçimlere yine sandığa gitmeyenler (yüzde 65.4) damga vururken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi İlerleyen Cumhuriyet (LREM) hiçbir varlık gösteremeyerek yüzde 7’den az oy aldı. Seçimlere iddialı giren ancak hezimete uğrayan aşırı sağcı Marine Le Pen liderliğindeki Ulusal Toplanma (RN) da hiçbir bölgede ipi göğüsleyemediği gibi 2015’teki bazı kazanımlarını da kaybetti. Seçimlerde aralarında Cumhuriyetçilerin (LR) de bulunduğu merkez sağ partiler yüzde 38.1, merkez sol ve çevreci partiler yüzde 34.8, RN yüzde 20.2 oy aldı.

SAYFAYI ÇEVİRME İSTEĞİ

Macron, bölgesel seçim sayfasını mümkün olduğu kadar çabuk şekilde çevirmek isterken parti içinden, ders çıkarılarak 2022’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiye çekidüzen verilmesi gerektiği yönünde sesler yükseliyor. Sandığa gitme oranlarından yakınan Le Pen, “Önümüzdeki seçimlerin anahtarı seçmenin sandığa gelmesi olacak. Bize karşı yapılan ittifaklar yüzünden bölge başkanı çıkaramadık” dedi.

2022 seçimlerinin Macron ve Le Pen arasında geçeceği yorumları yapılıyordu. Cumhuriyetçiler’den cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Xavier Bertrand da zaferle çıktığı seçimden sonra, “Artık cumhurbaşkanlığı seçimi üçlü bir maç olacak” dedi.

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