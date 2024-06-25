×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa’da kritik hafta: Aşırı sağ anketlerde açık ara önde gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Jordan Bardella#Ulusal Birlik Partisi
Fransa’da kritik hafta: Aşırı sağ anketlerde açık ara önde gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

Erken parlamento seçimlerine hazırlanan Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin başbakan adayı Jordan Bardella “iktidara hazırız” mesajı verdi.

Haberin Devamı

28 yaşındaki genç siyasetçi parti programını açıkladığı seçim konuşmasında, hayat pahalılığı ve düzensiz göçü engelleme konularının öncelikleri olacağını belirterek, “Tek kelimeyle: Hazırız” dedi. “Yedi yıllık Macronizm ülkeyi zayıflattı” diyen Bardella, enflasyonu düşürmek için gerçekçi önlemler alma sözü verirken, Fransız topraklarında doğan yabancıların vatandaşlık kazanmasını zorlaştırma ve hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak için yasa değişikliği planlarını dile getirdi.

MACRON PARTİSİ ÜÇÜNCÜ

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik’in büyük bir farkla birinci parti çıkması sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sürpriz şekilde meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı. Pazar günü ilk turu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde anketler Ulusal Birlik’in yüzde 35-36 oy oranıyla birinci parti çıkacağını öngörüyor. Sol partilerin oluşturduğu ittifakın yüzde 27-29 bandında, Macron’un Rönesans partisinin ise yüzde 19-22 bandında oy alması bekleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Jordan Bardella#Ulusal Birlik Partisi

BAKMADAN GEÇME!