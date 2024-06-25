Fransa’da kritik hafta: Aşırı sağ anketlerde açık ara önde gidiyor

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28 yaşındaki genç siyasetçi parti programını açıkladığı seçim konuşmasında, hayat pahalılığı ve düzensiz göçü engelleme konularının öncelikleri olacağını belirterek, “Tek kelimeyle: Hazırız” dedi. “Yedi yıllık Macronizm ülkeyi zayıflattı” diyen Bardella, enflasyonu düşürmek için gerçekçi önlemler alma sözü verirken, Fransız topraklarında doğan yabancıların vatandaşlık kazanmasını zorlaştırma ve hüküm giymiş yabancıların sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak için yasa değişikliği planlarını dile getirdi.

MACRON PARTİSİ ÜÇÜNCÜ

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Ulusal Birlik’in büyük bir farkla birinci parti çıkması sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sürpriz şekilde meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı. Pazar günü ilk turu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde anketler Ulusal Birlik’in yüzde 35-36 oy oranıyla birinci parti çıkacağını öngörüyor. Sol partilerin oluşturduğu ittifakın yüzde 27-29 bandında, Macron’un Rönesans partisinin ise yüzde 19-22 bandında oy alması bekleniyor.