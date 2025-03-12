×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Fransa'da kritik güvenlik zirvesi

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Güvenlik Zirvesi#Avrupa Güvenliği
Fransada kritik güvenlik zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:55

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris Savunma ve Güvenlik Forumu kapsamında bir araya gelen 37 ülkenin genelkurmay başkanı veya temsilcileri Ukrayna'yı ve Avrupa kıtasının güvenliğini görüştü.

Haberin Devamı

Fransa Genelkurmay Başkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, 37 ülkenin "Avrupa kıtasının güvenliğini sağlamak ve Ukrayna barışına olan bağlılıklarını güçlendirmek için ortak bir cephe ihtiyacı ve ortak askeri planlamanın hızlandırılması gerektiği" hususlarında görüştüğü belirtildi.

Toplantıda ayrıca kalıcı barış ve uzun vadeli güvenlik için somut öneriler sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, 37 ülkenin genelkurmay başkanı veya temsilcilerinin toplantıdan elde edilen çıktıları siyasi otoriteleri ile paylaşacakları ve bunun sonrasında müzakerelere devam etmek isteyen ülkelerin genelkurmay başkanları ile gelecek haftadan itibaren yeni bir toplantı yapılacağı ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Güvenlik Zirvesi#Avrupa Güvenliği

BAKMADAN GEÇME!