Fransa'da kritik güvenlik zirvesi

Haberin Devamı

Fransa Genelkurmay Başkanlığının X hesabından yapılan açıklamada, 37 ülkenin "Avrupa kıtasının güvenliğini sağlamak ve Ukrayna barışına olan bağlılıklarını güçlendirmek için ortak bir cephe ihtiyacı ve ortak askeri planlamanın hızlandırılması gerektiği" hususlarında görüştüğü belirtildi.

Toplantıda ayrıca kalıcı barış ve uzun vadeli güvenlik için somut öneriler sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada, 37 ülkenin genelkurmay başkanı veya temsilcilerinin toplantıdan elde edilen çıktıları siyasi otoriteleri ile paylaşacakları ve bunun sonrasında müzakerelere devam etmek isteyen ülkelerin genelkurmay başkanları ile gelecek haftadan itibaren yeni bir toplantı yapılacağı ifade edildi.