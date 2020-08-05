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Haber Giriş: 05.08.2020 - 22:42,Son Güncelleme:

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi

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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 305'e yükseldi
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 305'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1695 artışla 220 bin 746'ya yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 305'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 384'ü yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 148 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 142 artarak 82 bin 460 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı tekrar düşüşe, vaka sayıları ise artışa geçti.

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