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Fransa’da Kovid-19 salgınında vaka rekoru

#Fransa#Koronavirüs#Dünya
Fransa’da Kovid-19 salgınında vaka rekoru

Fransa’da son 24 saatte 464 bin 769 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle ülkede günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

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Fransa’da Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 464 bin 769 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi.

Bu sayı, ülkede salgının başından bu yana 1 günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 375 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının ise 127 bin 638'e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 3 bin 881'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 526 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede 53 milyon 649 bin 830 kişiye tek doz, 32 milyon 421 bin 168 kişiye ise hatırlatma dozu yapıldığı açıklandı. Toplamda 133 milyon 446 bin 681 doz aşı uygulandığı ifade edildi.

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Ülkede aşı kampanyasının başlamasından bu yana nüfusun yüzde 79.6’sının en az bir doz Kovid-19 aşısı aldığı kaydedildi.

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#Fransa#Koronavirüs#Dünya

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