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Dünya
AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 23:44,Son Güncelleme:

Fransa'da Kovid-19 salgınında son tablo

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Fransa'da Kovid-19 salgınında son tablo
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 633'e çıktı.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 641 artışla 197 bin 498'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 715'i yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 837 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 73 gündür düşüyor.

Son 24 saatte hastanelerde 16 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 633 oldu.

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