Fransa'da Kovid-19 salgınında son tablo

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 726 artışla 193 bin 692'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 879'u yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 124 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 65 gündür düşüyor.

İyileşenlerin sayısı 423 artarak 72 bin 572'ye yükseldi.

Salgın yüzünden son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 374 oldu.