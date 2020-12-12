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Dünya
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 23:11 | Son Güncelleme:

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti

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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişi hayatını kaybetti
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 199 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı birkaç günün ardından düşüş gösterdi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 199 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 57 bin 761'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 947 artışla 2 milyon 365 bin 319'a yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 8 bin 527 kişiden 1144'ü yoğun bakımda tedavi görüyor.

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