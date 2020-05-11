Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 26 bin 643'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 456 artışla 211 bin 184'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 712'si yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 284 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 33 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 507 artarak 56 bin 724'e ulaştı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 263 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 820'ye, bakımevlerinde ise 9 bin 823'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 643'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış yaşandı.