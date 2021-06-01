Fransa'da koronavirüsten son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı bin 211 artışla 5 milyon 667 bin 324'e yükseldi.



Ülkede son 24 saatte hastanelerde 126 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında can kaybı sayısı 109 bin 557'ye çıktı.



Hastanelerde 2 bin 945'i yoğun bakımda olmak üzere 16 bin 596 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılardaki düşüş trendi sürüyor.



Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 25 milyon 763 bin 596'sına çıktı, bunlardan 10 milyon 971 bin 772'sine ikinci doz uygulandı.



Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, Kovid-19 aşısı oldu.



Fransa'da bugünden itibaren isteyen herkes Kovid-19 aşısı vurulabiliyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara