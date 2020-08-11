MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor! Başbakan Castex'den uyarı
GeriDünya Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor! Başbakan Castex'den uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 22:20,Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor! Başbakan Castex'den uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor! Başbakan Castex'den uyarı
Abone Olgoogle-news

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 354'e çıktı. Başbakan Jean Castex, ülkede salgının gidişatının kötü, durumun endişe verici olduğunu belirtti

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1397 artışla 226 bin 820'ye yükseldi.
Son 24 saatte hastanelerde 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 354'e ulaştı.  Kovid-19 nedeniyle 391'i yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 12 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 190 artarak 83 bin 237 oldu.

ÜLKEDE SALGIN HIZLA YAYILIYOR

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.


BAŞBAKAN'DAN UYARI

Başbakan Jean Castex, Montpellier kentinde yaptığı açıklamada, ülkede salgının gidişatının kötü, durumun endişe verici olduğunu belirtti.
Hastanede tedavi gören ve yoğun bakımda bulunanların sayısının arttığını ifade eden Castex, "Toplu olarak önlem almazsak, salgının tekrar başlamasına ilişkin yüksek riskle karşı karşıya kalırız ve bunu kontrol etmek zor olur." dedi.

Castex, valilerden kamuya açık alanlarda maske kullanma zorunluluğunu mümkün olduğunca yaygınlaştırmasını isteyeceğini söyledi.
Başbakan, etkinliklerde 5 binden fazla kişinin toplanma yasağının, 30 Ekim'e kadar uzatıldığı bilgisini paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle