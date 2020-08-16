Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 15 artışla 241 bin 184'e yükseldi.



Son 24 saatte hastanelerde bir kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 410'a ulaştı.



Kovid-19 nedeniyle 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 860 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.



Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.