Fransa'da koronavirüsten dolayı son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 376 artışla 3 milyon 469 bin 539'a yükseldi.



Fransa'da son 24 saatte 413 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 226'ya çıktı.



Hastanelerde 3 bin 381'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 522 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 900 artışla 242 bin 528'e ulaştı.



Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 294 bin 208'e yükseldi, bunlardan 720 bin 249'una ikinci doz aşı yapıldı.