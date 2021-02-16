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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 00:48 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüsten dolayı son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti

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Fransa'da koronavirüsten dolayı son 24 saatte 413 kişi hayatını kaybetti
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 82 bini geçti.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 376 artışla 3 milyon 469 bin 539'a yükseldi.

Fransa'da son 24 saatte 413 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 82 bin 226'ya çıktı.

Hastanelerde 3 bin 381'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 522 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı 900 artışla 242 bin 528'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 294 bin 208'e yükseldi, bunlardan 720 bin 249'una ikinci doz aşı yapıldı.

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