MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da koronavirüste son rakamlar açıklandı
GeriDünya Fransa'da koronavirüste son rakamlar açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 02.01.2021 - 00:52 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüste son rakamlar açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da koronavirüste son rakamlar açıklandı
Abone Olgoogle-news

Fransa'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 133 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 348 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 133 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 64 bin 765'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 348 artışla 2 milyon 639 bin 773'e yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 7 bin 242 kişiden 1133'ü yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,8'e yükseldi.

Öte yandan Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkenin 15 bölgesinde sokağa çıkma yasağının 2 Ocak'tan itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada, günlük Kovid-19 vaka sayısının artmadığını ancak çok yüksek seviyede bulunduğunu belirtmişti.

Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde Fransa genelinde 15 Aralık'tan bu yana 20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle