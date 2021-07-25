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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.07.2021 - 04:33 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüste son durum belli oldu

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Fransa'da koronavirüste son durum belli oldu

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 767 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 767 artışla 5 milyon 977 bin 770'e yükseldi.

Son 24 saatte 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 638'e çıktı. Hastanelerde 872'si yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 802 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 39 milyon 798 bin 409'a ulaştı, 33 milyon 152 bin 259 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 69 milyon 515 binden fazla doz aşı yapıldı.

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