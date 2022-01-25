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Fransa'da koronavirüs vakalarında yeni rekor

#Fransa#Koronavirüs#Rekor
Fransada koronavirüs vakalarında yeni rekor

Fransa’da son 24 saatte 501 bin 635 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

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Fransa'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıplarında endişe verici artış sürüyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 501 bin 635 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayı, salgının başlamasından bu yana ülkede 1 günde kaydedilen en yüksek vak sayısı olarak kayıtlara geçti. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısının 17 milyon 302 bin 548’e ulaştığı aktarıldı. Son 24 saatte 467 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının ise 129 bin 489'a yükseldiği ifade edildi.

Ülke genelinde 3 bin 741'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 189 kişi hastanelerde tedavi gördüğü açıklandı. Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 135 milyon 706 bin 712 doz aşı yapıldı. 53 milyon 857 bin 474 kişiye tek doz, 34 milyon 301 bin 653 kişiye ise hatırlatma dozu (3. doz) yapıldı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana nüfusun yüzde 79.9’u en az bir doz aşı aldı.

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#Fransa#Koronavirüs#Rekor

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