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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 22:28 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor

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Fransa'da koronavirüs vakalarında artış devam ediyor
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Fransa'da son 24 saatte 9 bin 155 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 815'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 155 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 815'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 154 bin 679 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının 49 bin 232 olduğu aktarıldı.

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