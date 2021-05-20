Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 15 bin 415 vaka görüldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında can kaybı 108 bin 343'e çıktı.



Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 15 bin 415 artışla 5 milyon 568 bin 551'ye yükseldi. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4'e düştü. Bu oran dün yüzde 4,5 olarak belirlenmişti.



Hastanelerde 3 bin 769'u yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 750 kişinin tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı nisanın ortasında 6 binlerde seyrediyordu.



Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 22 milyon 62 bin 474'e çıktı, bunlardan 9 milyon 426 bin 373'üne ikinci doz uygulandı.



Son 24 saatte 672 binden fazla kişiye aşılanarak bir günde yapılan aşı sayısında rekor kırıldı.



Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15 Haziran yerine artık 31 Mayıs'tan itibaren aşı vurulmak isteyen herkesin bunu yapabileceğini duyurdu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara