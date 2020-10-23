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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 21:36 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüs rekoru! Vaka sayısı bir milyonu geçti

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Fransa'da koronavirüs rekoru! Vaka sayısı bir milyonu geçti
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Fransa'da son 24 saatte 42 bin 32 koronavirüs (Covid-19) vaka daha tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Fransa'da vaka artışları kritik seviyelere ulaştı. Ülkede salgında hastalığa yakalananların sayısı 1 milyon 41 bin 75e yükseldi. Son 24 saatte 42 bin 32 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken; 298 kişi de yaşamını yitirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENİŞLETİLDİ

Ülkede 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklenmişti. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında evlerinden çıkış yapması gereken insanların izin sertifikası almak zorunda oldukları ifade edilirken; yasağa uymayanlara 135 ila 3 bin 750 euro arasında para cezası verilebileceği bildirildi.

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