Fransa'da koronavirüs rekoru! Vaka sayısı bir milyonu geçti

Fransa'da vaka artışları kritik seviyelere ulaştı. Ülkede salgında hastalığa yakalananların sayısı 1 milyon 41 bin 75e yükseldi. Son 24 saatte 42 bin 32 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken; 298 kişi de yaşamını yitirdi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENİŞLETİLDİ

Ülkede 21.00-06.00 saatleri arasında geçerli olan sokağa çıkma yasağına 38 bölge daha eklenmişti. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatler arasında evlerinden çıkış yapması gereken insanların izin sertifikası almak zorunda oldukları ifade edilirken; yasağa uymayanlara 135 ila 3 bin 750 euro arasında para cezası verilebileceği bildirildi.