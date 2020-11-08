MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da koronavirüs kaynaklı ölümler 40 bini geçti
GeriDünya Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölümler 40 bini geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 08.11.2020 - 00:57 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölümler 40 bini geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da koronavirüs kaynaklı ölümler 40 bini geçti
Abone Olgoogle-news

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 306 artarak 40 bin 169'a yükseldi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 7 günde tedavi altına alınan 20 bin 9 kişiden 3 bin 303'ü yoğun bakımda bulunuyor.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 40 bin 169'a ulaştı.

Günlük ve toplam vaka sayısı paylaşılmazken, bu rakamların 9 Ekim'de güncelleneceği belirtildi.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle