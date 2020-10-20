MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa'da koronavirüs kâbusu! Son 5 ayın en yükseği
GeriDünya Fransa'da koronavirüs kâbusu! Son 5 ayın en yükseği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 23:01 | Son Güncelleme:

Fransa'da koronavirüs kâbusu! Son 5 ayın en yükseği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa'da koronavirüs kâbusu! Son 5 ayın en yükseği
Abone Olgoogle-news

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 468 yeni vaka tespit edilirken, 163 kişinin hayatını kaybetmesiyle son 5 ayın en yüksek ölü sayısı kaydedildi.

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını yeniden etkisini arttırırken kısmi sokağa çıkma yasağının getirildiği Fransa'da vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 20 bin 468 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 930 bin 745’e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 163 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, son 5 ayın en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı. Fransa'da salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 885'e yükseldi. Son bir haftada 8 bin 754 kişinin hastanede tedavi edildiği, bin 491 kişinin ise yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle