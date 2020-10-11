Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Kurumundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lkede 46 kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle toplam can kaybÄ± sayÄ±sÄ± 32 bin 730'a ulaÅŸtÄ±.ÂFransa'da virÃ¼s bulaÅŸan kiÅŸi sayÄ±sÄ± son 24 saatte 16 bin 101 artÄ±ÅŸla 734 bin 974'e yÃ¼kseldi.



Son 7 gÃ¼nde 5 bin 84 kiÅŸi hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±, bunlardan 910'u yoÄŸun bakÄ±mda yatÄ±yor. Kovid-19 testlerinin pozitif Ã§Ä±kma oranÄ± ise yÃ¼zde 11,5'e ulaÅŸtÄ±.



Ãœlkede, son olarak dÃ¼n kayÄ±tlara geÃ§en 26 bin 896 vakayla salgÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±ndan bu yana Ã¼lkede ve Avrupa'da en yÃ¼ksek gÃ¼nlÃ¼k vaka sayÄ±sÄ± tespit edilmiÅŸti.