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Fransa'da korona alarmı... 5. dalganın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

#Fransa#Koronavirüs#Dünya
Fransada korona alarmı... 5. dalganın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 63 bin 405 yeni vaka tespit edilmesi ile 5. dalganın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte ülke genelinde 63 bin 405 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 8 milyon 334 bin 113'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 158 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 120 bin 832'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 792'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 14 bin 819 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransız medyası, son 24 saatte tespit edilen 63 bin 405 yeni vaka ile 5. dalganın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını belirtti.

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Sağlık Bakanı Oliver Veran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bir günde yaklaşık 900 bin aşı dozu vurularak günlük aşı rekoru kırıldığını duyurdu.

Veran, "Fransa, 900 bine yakın dozla 1 yıldaki en güçlü aşı gününü yaşıyor. Daha fazlasını yapacağız. Aşı için seferber olan herkese teşekkürler. Kendinizi koruyun, sevdiklerinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı yaklaşık 68 milyon nüfuslu ülkede, 48.1 milyon kişi koronavirüse karşı tamamen aşılandı.

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Aşıları tamamlananların oranı yüzde 71.3 olarak kayıtlara geçti.

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