Fransa'da korku dolu anlar! Yolcularıyla nehre uçtu

Fransa’nın Essonne bölgesine bağlı Juvisy-sur-Orge kentinde içinde yolcuların bulunduğu bir otobüs Seine Nehri’ne düştü. Olayda otobüste bulunan herkes kurtarılırken, kazanın stajyer bir sürücünün kontrolündeki aracın park halindeki otomobile çarpmasının ardından meydana geldiği açıklandı.

KÖPRÜ YAKININDA KONTROLDEN ÇIKTI

Savcılar, otobüsün başkent Paris’in güneydoğusundaki Juvisy-sur-Orge kasabasından geçerken yoldan çıkarak nehre düştüğünü bildirdi.

Açıklamada, “Otobüste sürücü ve üç kişi daha bulunuyordu” denildi.

Yetkililer, “Hepsi kurtarıldı” diyerek can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

STAJYER SÜRÜCÜ DETAYI

Île-de-France Mobilités (IDFM) ulaşım otoritesi sözcüsü, otobüsü eğitiminin son aşamasındaki bir stajyerin kullandığını açıkladı.

Sözcü, hem stajyer sürücünün hem de onu denetleyen eğitmenin alkol ve uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını belirtti.

KURTARMA OPERASYONU SEFERBERLİĞİ DÖNÜŞTÜ

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kurtarma çalışmalarına botlar, drone ve helikopterler katıldı.

Valilik, operasyonda 30’dan fazla itfaiyeci, 16 itfaiye aracı ve çok sayıda polis ekibinin görev aldığını duyurdu.

Otobüsün gün içinde sudan çıkarılmasının planlandığı bildirildi.

“BİRLİKTE SUYA SÜRÜKLENDİ”

AFP muhabiri, otobüsün bir köprü yakınında tamamen suya battığını, çarptığı park halindeki otomobilin de nehre sürüklendiğini aktardı.

Görgü tanıklarından 55 yaşındaki Elisabeth, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Otobüs sağa sapmak yerine düz devam etti ve bir arabayı da beraberinde aşağıya sürükledi.”

Tanık, çevredekilerin hızla müdahale ederek yakındaki bir mavnadan can simitleri attığını da söyledi.

“BOMBA PATLADI SANDIM”

19 yaşındaki tıp öğrencisi Amine ise çarpışma anını şöyle anlattı:

“Yüksek bir ses duydum, bir bomba patladığını sandım. Sanki itfaiye teşkilatındaki tüm ekipler oradaydı.”

FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Hem otobüs hem de çarpmanın etkisiyle nehre düşen otomobil sudan çıkarılırken, olayda can kaybı yaşanmaması “büyük şans” olarak değerlendirildi. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor.