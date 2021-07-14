Fransa’da kısıtlamayı duyan aşıya koştu

Tüm hastane ve bakımevi çalışanlarının aşı olması zorunlu hale geldi. Bu kişiler 15 Eylül’e kadar aşı olmazlarsa çalışmalarına izin verilmeyecek ve maaşları ödenmeyecek.

TEDBİRLER ARTACAK

Macron’un açıklamalarının ardından aşı için randevu talepleri dakikada 20 bin sınırına dayanınca sistemler zorlandı.

Randevuların alındığı sitelerden Doctolib’in verilerine göre başvurular kısa sürede katlandı. Randevu alanların sayısı önceki geceden dün akşama kadar 1.7 milyona ulaştı. Fransa’da 21 Temmuz’dan itibaren 50’den fazla kişinin bir arada olabildiği sinema, AVM, eğlence parkları gibi alanlara sadece aşı süreçlerini tamamlamış ya da PCR testi negatif olanlar kabul edilecek. Bu uygulamanın ağustos başında kafe, bar, restoranların yanı sıra, tren, uçak ve uzun mesafeli otobüs seyahatleri için de yürürlüğe sokulması planlanıyor.

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