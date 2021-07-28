Fransa'da kısıtlama karşıtı gösteriler çığırından çıktı: Macron'un posterleri ayaklar altında!

Fransa'da artan koronavirüs vaka sayıları karşısında alınan ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından açıklanan yeni tedbirlerin yarattığı öfke her geçen gün büyüyor.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına karşı çıkan binlerce kişi protesto için meydanları doldurdu.

Başta başkent Paris olmak üzere ülkenin 180'e yakın noktasında düzenlenen protestolara, resmi makamlara göre 200 bine yakın kişi katıldı.

Zaman zaman oldukça şiddetlenen ve güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbedeler yaşanmasına sebep olan gösterilerde en çarpıcı görüntülerden biri ülkenin orta kesimlerinde yer alan Poitiers'den geldi.

Yaklaşık 700 kişinin katıldığı protesto eyleminde onlarca kişi kalabalıktan ayrılarak belediye binasına adeta baskın düzenledi. Aşı pasaportlarını ve aşının halkın bir kısmına zorunlu tutulmasını protesto eden halk öfkesinin bastıramayınca şiddet bir anda kararları açıklayan cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çevrildi. Öfkeli kalabalık Macron'un fotoğrafının basılı olduğu bir posteri önce yerinden indirdi, sonra ayaklarının altına alıp adeta üzerinde tepindi sonra da paramparça edip belediye binasının camlarından dışarı attı.

Bu inanılmaz görüntüler orada bulunanlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Eylemin ön saflarında yer alan göstericilerin iki erkek tutuklandı.

Hafta sonu yapılan geniş katılımlı eylemlerde Paris'in 3 noktasında gösteriler yapılırken Sarı Yeleklilerin katıldığı Bastille meydanında başlayan gösteride binlerce kişi, "Macron, senin kartını istemiyoruz." sloganları attı.

Bazı göstericiler Fransa Ulusal Marşını okurken, bazıları da "Macron istifa" sloganları attı.

Polis ve jandarma yer yer göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı, taraflar arasında arbede yaşandı.

Polis, gazetecilerin olduğu yere de tazyikli suyla müdahale etti.

Diğer yandan, gösteriyi takip eden Agence France-Presse (AFP) kameramanları, bazı sarı yeleklilerin tepkisiyle karşılaştı.

Bir sarı yelekli, AFP muhabirini gösterileri olduğu gibi yansıtmadığı ve manipüle ettiği gerekçesiyle eleştirdi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Paris'teki gösterilerde 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



KOVİD-19 İLE MÜCADELE YASA TASARISININ İÇERİĞİ

Ulusal Mecliste onaylanan, Senato'da halen tartışılan Kovid-19 salgınıyla mücadele yasa tasarısı, hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısını zorunlu hale getiriyor, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasının alanını genişletiyor.

Uygulama, belli etkinlik ve mekanlara girişte Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi veya son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Tasarı ayrıca, şu ana kadar konser gibi geniş katılımlı etkinliklerde uygulanan Kovid-19 sağlık kartı uygulamasını kafeler, restoranlar, toplu taşıma, 50 kişiden fazla kişinin bulunduğu tüm kapalı mekanlar ile eğlence parklarına zorunlu kılıyor.

Bu işletmelerin işverenlerine, uygulamaya uymayan çalışanlarına 2 ay süreyle maaş vermeme, uymamakta ısrar ederse 2 sonunda işten çıkarma imkanı veren yasa tasarısı, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası getiriyor.

Yasa tasarısı, virüse yakalanan kişilerin zorunlu izolasyonunu da öngörüyor.

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