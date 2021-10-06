Fransa’da kilisenin utanç raporu: 216 bin çocuk tacize uğradı, görmezden geldiler

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FRANSA’da, Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) tarafından iki buçuk yıl süren bir çalışma sonrasında yayımlanan 2500 sayfalık rapor şok etkisi yarattı. Rapor, 1950-2020 arasında 216 bin çocuğun din görevlilerinin cinsel istismarına maruz kaldığını ortaya koydu. Bu sayıya kilise kurumlarında çalışıp da din görevlisi olmayanların işlediği suçlar da eklendiğinde rakam 330 bine ulaşıyor.

MAĞDURLAR ÇOCUK

Utanç raporundaki veriler, kurum içinde yaşandığı bilinen olaylar karşısında çok uzun süre sessiz kalma ya da inkâr yoluna giden Katolik Kilisesi’ndeki tablonun vahimliğini gözler önüne serer nitelikte.

Belgeye göre cinsel istismara maruz kalanların yüzde 80’i 10-13 yaşlarında erkek çocuklar, yüzde 20’si ise kız çocukları. İşlenen cinsel suçlar arasında tecavüz yüzde 32 oranında. Cinsel istismarda bulunan din görevlilerinin sayısının 2900-3900 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da aynı dönemde görev yapmış olan 115 bin din görevlisinin yüzde 2.5 ila 2.8’ine denk düşüyor. Rapor son derece kapsamlı olmasına rağmen ölenler ve sessiz kalmayı tercih edenler dikkate alındığında kesin sayının belgeye yansıyandan daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

22 AKTİF VAKA VAR

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CIASE, aralarında Katolik Kilisesi’nin yaşananlarda sorumluluğunu kabul etmesi ve tazminat ödemesinin de yer aldığı 45 öneride bulundu. Raporda yer alan ve yasal açıdan zaman aşımına uğramadığı belirlenen 22 vaka da savcılığa iletildi. Yapılan çalışmalar, Fransa’da 5.5 milyon kişinin çocukluğunda cinsel şiddete maruz kaldığına işaret ediyor. Daha önce ABD, İrlanda, Hollanda, Almanya ve Avustralya’da da bu tür raporlar hazırlandı. Fransa’da halen bir tabu olan bu konunun bu kadar geniş çaplı incelenmesi, sonuçlarının sindirilmesi zor tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

‘ŞOKE EDİCİ SAYILAR’

Kilisenin 2000’li yılların başlarına kadar mağdurların seslerini duymazdan geldiğini hatırlatan ve cinsel şiddetin hâlâ sürdüğünü vurgulayan CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, “Bu sayılar endişe verici olmanın ötesinde şoke edici” dedi. Raporun teslim edildiği Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort ise “Raporunuz sert, ciddi. Utancımı, dehşetimi ve eyleme geçme kararlılığımı dile getiriyorum” diyerek bazılarının isimlerini bildiğini söylediği mağdurlardan özür diledi.