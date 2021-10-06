Fransa’da kilisenin utanç raporu: 216 bin çocuk tacize uğradı, görmezden geldiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pandoradan FETÖcü vekilin eşi de çıktıPandora'dan FETÖ'cü vekilin eşi de çıktı!#Pandora Belgeleri
Beşiktaşta Sergen Yalçın, PFDKya sevk edildi İşte alacağı muhtemel cezaBeşiktaş'ta Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza#Sergen Yalçın
114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı114 milyon takipçili adamın sırrı... Oysa ağzını bile açmadı!#Sosyal Medya
Taliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonuTaliban izin vermeyince... Özgür müzik operasyonu!#Afganistan
Sıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketiSıcağı sıcağına çöken sosyal medya anketi#Sosyal Medya
ABDde CIA depremi Tek tek avlandılarABD'de CIA depremi! Tek tek avlandılar#ABD
Tarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldıTarihi kaçışta sanıklar tek tek beraat ederken... Türk pilotlar ortada kaldı!#Carlos Ghosn
850 bin esnafı ilgilendiriyor TBMMde kabul edildi850 bin esnafı ilgilendiriyor! TBMM'de kabul edildi#Vergi Kanunu
İstanbulun göbeğinde akılalmaz olay Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Dayak yedi, gasp edildi, üstüne bir de...#Salih Asilsoy
MİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdüMİT, ‘tersine mühendislikle’ kripto FETÖ’cüleri çözdü#FETÖ
Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım'Saçlarınız inanılmaz bir hızla dökülüyor... Şimdi daha az kadın mıyım?'#Saç
Farah Zeynepten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukatFarah Zeynep'ten çok sert Musa Orhan tepkisi: Bunu da dosyaya ekle avukat#Farah Zeynep Abdullah
Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahine emanet Hem futbolcu hem hoca...Süper Lig ekibi Antalyaspor artık Nuri Şahin'e emanet! Hem futbolcu hem hoca...#Nuri Şahin
Skandalı 19 yıl sonra ifşa etti Elçilikteki yemekte taciz ettiSkandalı 19 yıl sonra ifşa etti! 'Elçilikteki yemekte taciz etti'#Fransa
Gurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişmeGurbetçi işadamı cinayetinde sıcak gelişme!#Cinayet
HABERLERDünya Haberleri

Fransa’da kilisenin utanç raporu: 216 bin çocuk tacize uğradı, görmezden geldiler

#Fransa#Kilise#Çocuk Tacizi
Fransa’da kilisenin utanç raporu: 216 bin çocuk tacize uğradı, görmezden geldiler

Fransa’da bağımsız olarak hazırlanan bir raporda 1950-2020 yılları arasında kiliselerde 216 bin çocuğun din adamlarının cinsel istismarına uğradığı, Katolik Kilisesi’nin bunu görmezden geldiği belirtildi.

Haberin Devamı

FRANSA’da, Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) tarafından iki buçuk yıl süren bir çalışma sonrasında yayımlanan 2500 sayfalık rapor şok etkisi yarattı. Rapor, 1950-2020 arasında 216 bin çocuğun din görevlilerinin cinsel istismarına maruz kaldığını ortaya koydu. Bu sayıya kilise kurumlarında çalışıp da din görevlisi olmayanların işlediği suçlar da eklendiğinde rakam 330 bine ulaşıyor.

MAĞDURLAR ÇOCUK

Utanç raporundaki veriler, kurum içinde yaşandığı bilinen olaylar karşısında çok uzun süre sessiz kalma ya da inkâr yoluna giden Katolik Kilisesi’ndeki tablonun vahimliğini gözler önüne serer nitelikte.

Belgeye göre cinsel istismara maruz kalanların yüzde 80’i 10-13 yaşlarında erkek çocuklar, yüzde 20’si ise kız çocukları. İşlenen cinsel suçlar arasında tecavüz yüzde 32 oranında. Cinsel istismarda bulunan din görevlilerinin sayısının 2900-3900 arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu da aynı dönemde görev yapmış olan 115 bin din görevlisinin yüzde 2.5 ila 2.8’ine denk düşüyor. Rapor son derece kapsamlı olmasına rağmen ölenler ve sessiz kalmayı tercih edenler dikkate alındığında kesin sayının belgeye yansıyandan daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

22 AKTİF VAKA VAR

Haberin Devamı

CIASE, aralarında Katolik Kilisesi’nin yaşananlarda sorumluluğunu kabul etmesi ve tazminat ödemesinin de yer aldığı 45 öneride bulundu. Raporda yer alan ve yasal açıdan zaman aşımına uğramadığı belirlenen 22 vaka da savcılığa iletildi. Yapılan çalışmalar, Fransa’da 5.5 milyon kişinin çocukluğunda cinsel şiddete maruz kaldığına işaret ediyor. Daha önce ABD, İrlanda, Hollanda, Almanya ve Avustralya’da da bu tür raporlar hazırlandı. Fransa’da halen bir tabu olan bu konunun bu kadar geniş çaplı incelenmesi, sonuçlarının sindirilmesi zor tarihi bir adım olarak nitelendiriliyor.

Fransa’da kilisenin utanç raporu: 216 bin çocuk tacize uğradı, görmezden geldiler

‘ŞOKE EDİCİ SAYILAR’

Kilisenin 2000’li yılların başlarına kadar mağdurların seslerini duymazdan geldiğini hatırlatan ve cinsel şiddetin hâlâ sürdüğünü vurgulayan CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve, “Bu sayılar endişe verici olmanın ötesinde şoke edici” dedi. Raporun teslim edildiği Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort ise “Raporunuz sert, ciddi. Utancımı, dehşetimi ve eyleme geçme kararlılığımı dile getiriyorum” diyerek bazılarının isimlerini bildiğini söylediği mağdurlardan özür diledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Kilise#Çocuk Tacizi