Fransa'da Kaşıkçı cinayetinden gözaltına alınan Suudi vatandaşı serbest bırakıldı

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El-Otaibi, Charles de Gaulle Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise el-Otaibi'nin yanlışlıkla gözaltına alındığını belirtmiş ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise "Fransa'nın el-Otaibi'yi yargılamasını ya da onu yargılayacak bir ülkeye iade etmesini" istemişti.

CESEDİ HİÇBİR ZAMAN BULUNAMADI



Cemal Kaşıkçı, Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın cesedi hiçbir zaman bulunamamıştı.

Suudi Arabistan cinayetin, yetkililerden bağımsız hareket eden bir grup tarafından işlendiğini öne sürüyor.