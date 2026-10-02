Fransa'da kaos! Öğrenciler sokakları karıştırdı: Yüzlerce lise kapatıldı

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Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri ülke geneline yayıldı. Paris başta olmak üzere birçok kentte öğrenciler okul girişlerini kapattı, polisle göstericiler arasında arbede çıktı ve bazı okullarda yangın meydana geldi.

YÜZLERCE LİSE KAPATILDI

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, eylemler nedeniyle 400'den fazla eğitim kurumunun kapalı olacağını açıkladı. Geffray, bu okullardaki eğitimin çevrim içi sürdürüleceğini söyledi.

Fransa Eğitim Bakanlığına göre, 564 okulda eylem veya eğitim faaliyetlerini aksatan olay yaşandı. Önceki gün ise yaklaşık 3 bin 700 liseden 1027'si eylemlerden etkilendi.

Geffray, eylemlerin başladığı günden bu yana 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığını belirtti. Bakan ayrıca 100'den fazla lisede ciddi hasar meydana geldiğini söyledi.

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Geffray, lise eylemleriyle ilgili "Lise hareketi, aşırı şiddet yanlısı bir hareket tarafından esir alındı." ifadesini kullandı.

1793 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransa Adalet Bakanlığı, 28 Eylül'den bu yana düzenlenen eylemlerde 1793 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığına göre, yalnızca dün 1949 kişi hakkında işlem yapıldı. Dün çıkan olaylarda 305 polis ve jandarma yaralandı.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların yaklaşık yüzde 90'ının reşit olmadığını söyledi.

Darmanin, çocuklarının protestolar sırasında neden olduğu zararlardan ebeveynlerin sorumlu tutulmasını ve "onarım masraflarını karşılamalarını" istedi.

PARİS'TE İKİ LİSENİN GİRİŞİNDE YANGIN

Paris'te öğrenciler Helene Boucher Lisesi başta olmak üzere farklı okulların önünde toplandı. Öğrenciler bazı okul girişlerini çöp bidonlarıyla kapattı.

Helene Boucher Lisesi'nin duvarlarına "Daha az polis, daha fazla para" ve "Hala sinirliyiz, ancak faşist değiliz" yazılı pankartlar asıldı. Bir öğrenci ise "Size bir ders vermek için dersi kaçıyoruz" yazılı döviz taşıdı.

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Paris'in 13. ve 15. bölgelerindeki iki lisede yangın çıktı. Leonard de Vinci ve Gaston-Bachelard liselerinin girişlerinde çıkan yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etti.

Paris'in Millet Meydanı'nda da öğrenciler ile polis arasında gerilim yaşandı. Polis, kendilerine havai fişek atan göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Strazburg'da öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis, göstericileri dağıtmak için zaman zaman biber gazı kullandı.

Lyon'da 28 eğitim kurumu eylemlerden etkilendi. Rhone Valiliği, kentteki eylemler kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Herriot Lisesi yakınında yaklaşık 50 öğrenci toplandı. Bazı çöp bidonları ateşe verildi. Göstericiler, kendilerine biber gazıyla müdahale eden polise çeşitli cisimler fırlattı.

Ampere Lisesi önünde toplanan öğrenciler ise güvenlik güçlerine karşı barikat kurdu.

Quimper kentinde yüzlerce öğrenci Chaptal Lisesi'nin girişini kapattı. Polis, öğrencileri dağıtmak için biber gazı kullandı.

Nantes'teki eylemlerde 10 genç gözaltına alındı. Toulouse'da ise jandarma ekipleri gösterileri helikopterle takip etti.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ NELER?

Lise öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesini, okullara daha fazla bütçe ayrılmasını ve personel sayısının artırılmasını istiyor.

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Öğrenciler ayrıca sınıfların çok kalabalık olmasından, okul binalarındaki yetersiz ısı yalıtımından ve ekipmanların kötü durumda olmasından şikayet ediyor. Uzun ders saatleri ve öğretmenlerin sık sık devamsızlık yapması da öğrencilerin eleştirdiği konular arasında yer alıyor.

Paris'teki öğrenciler "Tüm dünya öğrencileriyle dayanışma içindeyiz" sloganı attı.

Nanterre'de üniversite öğrencileri de liselilere destek verdi. Öğrenciler üniversitenin girişini kapattı ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

EYLEMLER ÜLKE GENELİNE YAYILDI

Geçen hafta Paris bölgesinde başlayan eylemler Strazburg, Lyon, Rennes, Brest, Nantes, Quimper ve Toulouse gibi kentlere yayıldı.

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Rennes'teki Jean-Mace Lisesi önünde yoğun polis önlemleri alındı. Bazı öğrenciler siyah kıyafetler ve kar maskeleriyle okul çevresinde toplandı.

16 yaşındaki Lola, okulun kapalı olmasına ilişkin "Bize göre kazandık, okulumuz bu sabah kapalı," dedi.

Lola, polis müdahalesine tepki göstererek "Bu bizi daha da öfkelendiriyor; polisin bize vurmaya veya göz yaşartıcı gaz kullanmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Brest'teki Kerichen Lisesi'nde de polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

HASARIN MALİYETİ 30 MİLYON EUROYU BULABİLİR

Auvergne-Rhone-Alpes Bölge Konseyi Başkanı Fabrice Pannekoucke, bölgedeki eylemlerin neden olduğu hasarın maliyetinin 25 ile 30 milyon euro arasında olduğunu söyledi.

Pannekoucke, maliyet hesabına eğitim kurumları, okul çevreleri ve zarar gören araçların dahil olduğunu belirtti.

Eylemler sırasında siyah kıyafetli ve yüzleri kapalı bazı kişilerin de olaylara karıştığı bildirildi. "Kırıcılar" olarak adlandırılan bu gruptaki kişilerin bir çöp bidonunu yakmaya çalıştığı, eylemcilerin müdahalesi üzerine bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE KATILDI

Lise öğrencilerinin başlattığı protestolara bu hafta üniversite öğrencileri de katıldı. Nanterre'deki öğrenciler üniversite girişini kapattı ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

Protestolar, Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde siyasi tartışmaya da dönüştü. Hükümet, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisini eylemlerin arkasında olmakla suçladı.

LFI yöneticisi Manuel Bompard ise hükümeti "komplo teorilerine düşmekle" suçladı.

Eğitim Bakanı Geffray, gerilimi azaltmak amacıyla eğitim sendikaları ve lise öğrenci dernekleriyle görüşeceğini açıkladı.