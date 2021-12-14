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Fransa’da İslam karşıtı eylemler artıyor

#FRANSA#İslam Karşıtı#Dünya
Fransa’da İslam karşıtı eylemler artıyor

Fransa’da son iki yılda İslam karşıtı eylemler yüzde 32 artarken, Yahudi ve Hristiyan karşıtı eylemler ise daha az yapılıyor.

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İslam karşıtı eylemler tüm dünyada hızla artmaya devam ederken, en fazla eylem yapılan ülkeler arasında Fransa bulunuyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız televizyon kanalı Cnews’da yaptığı açıklamada, Ocak ve Ekim 2021 arasında polis tarafından bin 380 din karşıtı eylem kaydedildiğini açıkladı. Hristiyan ve Yahudi karşıtı eylemlerin sayısı düşerken, İslam karşıtı yapılan eylemlerin sayısının ise arttığı gözlemlendi.

İslam karşıtı hareketlerin 2019 yılından bu yana yüzde 32 arttığını duyuran Bakan Darmanin, 2019’da 129 eylem, 2021’de ise 171 eylem kaydedildiğine dikkat çekti.

Darmanin, Hristiyan karşıtı eylemlerin son 2 yılda yüzde 25 düşerek 921 eylem olarak kaydedilirken, Yahudi karşıtı eylemlerin ise yüzde 15 düştüğünü söyleyerek 2019 yılında 617, 2021 yılında ise 523 eylem düzenlendiğini belirtti.

Darmanin, dün yaptığı açıklamasında, "Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler Yasası" kapsamında 2 bin 600 camiden 99'unun "ayrılıkçılık" şüphesiyle istihbarat servisleri tarafından gözetim altında olduğunu ve ve 21 caminin de kapatıldığını açıklamıştı.

Fransa'da geçtiğimiz cumartesi günü de ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Mulhouse kentinde, mezarlığın bir bölümünde bulunan onlarca Müslüman kabri zarar görmüştü.

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#FRANSA#İslam Karşıtı#Dünya

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