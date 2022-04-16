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Fransa’da ırkçılık karşıtı protesto: Ne Macron, Ne Le Pen...

#Fransa#Irkçılık#Protesto
Fransa’da ırkçılık karşıtı protesto: Ne Macron, Ne Le Pen...

Fransa’da ırkçılık karşıtı protestolar dinmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turunda Marine Le Pen’in oyların yüzde 23,15'ini almasının ardından ülkede bir çok noktada aşırı sağa karşı protestolar düzenlenmişti. Bugün de göstericiler Paris'te bir araya gelerek ellerinde ‘Ne Macron, Ne Le Pen’ yazılı pankartlarla Ulus Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

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Fransa’da 10 Nisan Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Marine Le Pen’in oyların yüzde 23,15’ini almasının ardından ülkede, aşırı sağ adaya karşı olduklarını göstermek isteyenler tarafından birçok noktada protesto düzenlenmişti.

Bugün de başkent Paris’te ırkçılık ve aşırı sağa karşı bir protesto düzenlendi. Göstericiler, ellerinde ‘Ne Macron, Ne Le Pen’ yazılı pankartlarla Ulus Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Irkçılık ve faşizm Paris dışında Le Mans, Grenoble, Lyon, Nantes Poitiers kentlerinde de protesto edildi.

Fransa Sorbonne Üniversitesi ile Sience Po Üniversitesi öğrencileri, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sağ iki adayın kalmasını kabullenemedikleri için üniversitede protesto düzenlemiş ve polis göz yaşartıcı gaz kullanarak eylemi sonlandırmıştı.

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#Fransa#Irkçılık#Protesto

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