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Fransa’da internet altyapısına saldırı

#Fransa#İnternet#Siber Saldırı
Fransa’da internet altyapısına saldırı

Fransa’nın bazı bölgelerinde internet servis sağlayıcılarının fiberoptik altyapı kablolarına düzenlenen saldırılar sonucunda internet ve telefon hizmetlerinde kesintiler ve yavaşlamalar yaşandı.

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Başkent Paris ve bölgesi başta olmak üzere Strasbourg, Reims, Grenoble, Lyon gibi birçok kentte kullanıcıların sorun yaşadığı bildirildi. Önceki gece sabaha karşı 04.00 sularında yaşanan saldırılar birçok bölgede hizmet aksamasına yol açarken, soruna hızla müdahale edildiği ve aksamaların sınırlandırıldığı bildirildi. Uzmanlar fiber optik kablolara yönelik koordineli olduğu düşünülen saldırıların daha önce görülmemiş büyüklükte olduğunu vurguladı. Fransa Dijital Altyapı ve Telekomünikasyon Bakanı Cedric O, Twitter hesabından kablo saldırılarını doğruladı. AFP’ye konuşan uzmanlar, farklı bölgeler arasında büyük veri aktarımlarının sağlandığı ve “omurga” olarak adlandırılan kabloların Paris-Lyon ve Paris-Strasbourg hattının hedef alındığını belirtti.

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#Fransa#İnternet#Siber Saldırı

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