Fransa’da internet altyapısına saldırı

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Başkent Paris ve bölgesi başta olmak üzere Strasbourg, Reims, Grenoble, Lyon gibi birçok kentte kullanıcıların sorun yaşadığı bildirildi. Önceki gece sabaha karşı 04.00 sularında yaşanan saldırılar birçok bölgede hizmet aksamasına yol açarken, soruna hızla müdahale edildiği ve aksamaların sınırlandırıldığı bildirildi. Uzmanlar fiber optik kablolara yönelik koordineli olduğu düşünülen saldırıların daha önce görülmemiş büyüklükte olduğunu vurguladı. Fransa Dijital Altyapı ve Telekomünikasyon Bakanı Cedric O, Twitter hesabından kablo saldırılarını doğruladı. AFP’ye konuşan uzmanlar, farklı bölgeler arasında büyük veri aktarımlarının sağlandığı ve “omurga” olarak adlandırılan kabloların Paris-Lyon ve Paris-Strasbourg hattının hedef alındığını belirtti.