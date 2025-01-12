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Fransa'da iki tramvay çarpıştı:68 kişi yaralandı

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#Fransa#Strazburg#Tramvay Kazası
Fransada iki tramvay çarpıştı:68 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 15:35

Fransa’nın Strazburg kentinde iki tramvayın çarpışması nedeni ile 68 kişi yaralandı

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Fransa’nın Strazburg kentinde iki tramvay henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazanın yerel saatle 15.30 sıralarında Strazburg merkez tren garında meydana geldiği bildirildi.

Çarpmanın ardından tramvay kapılarının sıkıştığı, paniğe kapılan yolcuların da kapıları açmaya çalıştığı kaydedildi.

AFP haber ajansının geçtiği son bilgilere göre kazada 68 kişi yaralandı. Her iki tramvayda da onlarca kişinin olduğunu belirten ajans yaklaşık 100 kişinin olaydan yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, iki tramvayın da ciddi şekilde hasar gördüğü ve insanların çığlık attığı kaotik sahneler dikkat çekti.

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#Fransa#Strazburg#Tramvay Kazası

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