Fransa'da iki tramvay çarpıştı:68 kişi yaralandı

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Fransa’nın Strazburg kentinde iki tramvay henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Kazanın yerel saatle 15.30 sıralarında Strazburg merkez tren garında meydana geldiği bildirildi.

Çarpmanın ardından tramvay kapılarının sıkıştığı, paniğe kapılan yolcuların da kapıları açmaya çalıştığı kaydedildi.

AFP haber ajansının geçtiği son bilgilere göre kazada 68 kişi yaralandı. Her iki tramvayda da onlarca kişinin olduğunu belirten ajans yaklaşık 100 kişinin olaydan yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, iki tramvayın da ciddi şekilde hasar gördüğü ve insanların çığlık attığı kaotik sahneler dikkat çekti.