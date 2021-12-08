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Fransa’da günlük vaka sayısı 60 bine yaklaştı

#Fransa#Kovid-19#Dünya
Fransa’da günlük vaka sayısı 60 bine yaklaştı

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 59 bin 19 yeni vakanın tespit edilmesi ile Kasım 2020‘den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

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Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının 5’inci dalgasında günlük vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor.

Vaka ve can kayıplarının arttığı ülkede, Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 59 bin 19 yeni vaka tespit edilmesi ile Kasım 2020‘den bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı. Böylece Fransa’da salgının başlangıcından bu yana kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 7 milyon 987 bin 591’e ulaştı.

Son 24 saatte 172 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 119 bin 899'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 351’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 714 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 109 milyon 995 bin 788 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 52 milyon 147 bin 126’sına tek doz, 11 milyon 619 bin 831’ine hatırlatma dozu yapıldı. Aşı

kampanyasının başlamasından bu yana, toplam nüfusun yüzde 77,3'ü en az bir doz aşılandı.

YENİ KISITLAMALAR

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Fransa, Covid-19’un 5’inci dalgasıyla mücadele etmek için yeni kısıtlamalar açıklamıştı. Okullarda sağlık protokolü 3. seviyeye yükseltilerek yarından itibaren öğrenciler ve personel için sınıf dışında da maske takmak zorunlu olacak.

Mümkün olan bütün iş yerlerinde haftada en az 2 gün evden çalışmaya çağıran hükümet, gece kulüplerini 10 Aralık Cuma gününden itibaren 4 hafta boyunca kapatmaya karar verdi.

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#Fransa#Kovid-19#Dünya

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