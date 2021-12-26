Fransa’da günlük vaka sayısı 100 bini aştı

Fransa'da korona virüs salgınındaki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 104 bin 611 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 88 bin 371'e ulaştığı bildirildi.
Bakanlık, son 24 saatte 84 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 122 bin 546'a yükseldiğini aktardı.
Ülke genelinde 3 bin 282'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 162 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi.