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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 00:55 | Son Güncelleme:

Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısı 20 binin altına indi

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Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısı 20 binin altına indi
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Fransa'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 881 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 48 bin 518'e ulaştı. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 881 artışla 2 milyon 127 bin 51'e çıktı. Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 14 bin 254 kişiden 2 bin 168'i yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 14,8 oldu.

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