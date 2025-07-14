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Fransa'da firar skandalı: Akılalmaz planı ortaya çıktı

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#Fransa#Firar#Cezaevi
Fransada firar skandalı: Akılalmaz planı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 16:44

20 yaşındaki bir mahkum, hücre arkadaşının çantasına gizlenerek hapishaneden firar etti. Sabah saatlerinde yakalanan zanlı, "örgütlü cinayet" ve "silahlı suç örgütü üyeliği" iddialarıyla tutuklu bulunuyordu.

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Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Corbas Hapishanesi'nden bir mahkum, 11 Temmuz Cuma günü kaçtı. Mahkum, tahliye olan hücre arkadaşının çantasının içine gizlenerek cezaevinden çıkmayı başardı.

Mahkumun firarı, ancak Cumartesi günü fark edildi. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, şu anda gözaltında bulunan genç adam, Lyon'un Sathonay-Camp bölgesinde sabah saat 6 sularında bir depodan ayrılırken tutuklandı.

Fransada firar skandalı: Akılalmaz planı ortaya çıktı

Savcı, suç ortağının yanında olmadığını ve henüz tutuklanmadığını açıkladı. Bu firarın, hapishane yönetiminin bir ihmali sonucu mu yoksa bir işbirlikçi sayesinde mi gerçekleştiği sorusu akıllara geldi.

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Hapishane yönetimi, AFP'ye yaptığı açıklamada mahkumun, arkadaşının serbest bırakılmasından yararlanarak onun çantasına saklandığını ve bu şekilde cezaevinden kaçtığını bildirdi.

Cezaevi yönetimi, bu firarın bir ihmal sonucu mu yoksa hapishane çalışanlarıyla işbirliği yapılarak mı gerçekleştiğini “tam olarak aydınlatmak” amacıyla bir iç soruşturma başlattığını duyurdu.

Fransada firar skandalı: Akılalmaz planı ortaya çıktı

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ÖRGÜTLÜ SUÇLARDAN TUTUKLUYDU

Paris Özel Yetkili Bölgelerarası Mahkemesi (JIRS) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü cinayet" ve "yasadışı silah bulundurma" suçlarından tutuklu bulunuyordu. Firarının ardından savcılık, "örgütlü firar" ve "suç şebekesi üyeliği" gerekçesiyle hakkında arama emri çıkardı.

Operasyon, Firariler Araştırma Bürosu (OCLCO) ile Rhone Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (DCOS) ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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#Fransa#Firar#Cezaevi

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