Fransa'da Evlenmek İçin Gerekli Olan Şartlar Ve Belgeler (Evraklar) Nelerdir? Fransa'da Evlilik Başvurusu

Avrupa'daki tüm ülkelerde olduğu gibi Fransa'da da evlilik için bazı koşulların oluşturulması gerekmektedir. Bazı belgelerin hazırlanıp müracaat edildikten sonra resmi nikah gerçekleşebilir. Konsolosluklarda evlenebilmek için müracaat edip belirli bir bedelin de ödenmesi gerekmektedir.

Fransa'da Evlenmek için Gerekli Olan Şartlar ve Belgeler (Evraklar) Nelerdir?

Fransa'da evlenme başvurusu Belediyelerde veya konsolosluklarda yapılabilir. Evlenmek isteyen çiftlerin başkonsolosluğa gelerek istenen belgelerin tamamlanması suretiyle işlemler yapılmaktadır. Evlilik için gerekli belgeler konsolosluklar için ve belediyeler için farklıdır.

Fransa'da Evlenecek Çiftlerin Her İki Tarafında Türk Olması Durumunda İstenen Belgeler

Konsolosluklarda evlenecek olanlardan istenen belgeler şunlardır:

- Kişilerin fotoğraflı olacak şekilde nüfus cüzdanları asılları ve fotokopileri

- Bulunuyor ise oturma kartları ve fotokopisi

- Konsolosluklarda nikahın kıyılabilmesi için iki tarafında 4 adet çekilmiş fotoğrafları

Belediyelerde evlenecek olanlardan istenen belgeler ise şunlardır:

- Evlenecek olan çiftlerin nüfus cüzdanları asılları ve fotokopisi. Fakat nüfus cüzdanları fotoğraflı ve TC kimlik numaralı olmak zorundadır.

- Fransız vatandaşlığı bulunan kişilerin Fransız kimlik kartı, pasaportu ve doğum belgesi

- Belediyelerde evlenmek isteyen çiftlerin her ikisinin de 1 adet fotoğrafı

Evlenecek Olan Çiftlerden Biri Türk Diğeri Fransız ise İstenilen Belgeler

Evlenecek çiftlerin biri Türk diğeri Fransız ise Türk vatandaşlardan ayrı, Fransız vatandaşlardan ayrı belgeler istenmektedir. Türk Vatandaşlardan istenilen belgeler şunlardır:

- Nüfus cüzdanı aslı ve önlü arkalı fotokopisi

- oturum izni var ise oturum kartı ve arkalı önlü fotokopisi

- Boşanma durumu söz konusu ise mahkeme kararının fotokopisi

- 1 adet çekilmiş fotoğraf

Fransız uyruklu kişiler için gerekli belgeler şunlardır:

- 3 aydan eski olmayacak şekilde “Acte de naissance copie integrale” belgesi

- Geçerli olan Fransız kimlik kartı ve arkalı önlü fotokopisi

- Dul ise eski eşin “acte de décès” belgesi

- 1 adet fotoğraf

Fransa'da Evlilik Başvurusu

Fransa'da evlilik başvuruları belediyelerde veya konsolosluklarda yapılmaktadır. Belediyelere ve Konsolosluklara yukarıda belirtilen belgeler ile gelinmelidir. Başkonsolosluklarda sadece Türk olanlar evlenebilmektedir. Eğer çiftlerden biri yabancı ise Fransız Belediyelerine baş vurmaları gerekir. Bunun için de Fransız Belediyelerinde dosyaları hazırlanmaktadır.